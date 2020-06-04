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Уголовное дело о резонансном ДТП передано в аппарат псковского управления СКР

Третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) принял к производству изъятое из органов внутренних дел уголовное дело о ДТП со смертельным исходом (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Из материалов уголовного дела следует, что утром 13 января на 10 км автодороги Неелово – Кудина гора - Печоры водитель внедорожника «Лексус» совершил наезд на находящийся на его полосе движения автомобиль и двух пешеходов, один из которых от полученных травм скончался в отделении реанимации Псковской областной больницы.

«Постановлением областного прокурора уголовное дело изъято из производства следователей районного отдела полиции и передано для организации дальнейшего расследования в аппарат следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. В настоящее время работа следователей по установлению всех обстоятельств совершённого преступления продолжается. Неоценимую помощь в выяснении обстоятельств могут сыграть полученные от водителей записи с видеорегистраторов автомобилей», - сказали в ведомстве.

Следственное управление просит всех, кто располагает информацией об обстоятельствах происшествия и записями с видеорегистраторов, сообщить об этом по телефону в городе Пскове 290-606.