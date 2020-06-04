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За сутки в Псковской области три иномарки угодили в кювет

За сутки в Псковской области три иномарки оказались в кювете. ДТП произошли в Гдовском, Дедовичском и Псковском районах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Днем на 4 км дороги Кятицы - Пнево Гдовского района съехал в кювет «Киа Спортейдж», под управлением мужчины 1944 года рождения. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Он был госпитализирован с переломом бедра.

В Дедовичском районе днем водитель «Ниссана», мужчина 1972 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулось. Водитель трезв, он госпитализирован с переломом позвоночника.

Вечером «Ситроен С4» съехал в кювет и перевернулся в Псковском районе на автодороге Новгород - Псков, водитель - мужчина 1986 года рождения - получил множественные ушибы. Госпитализация не потребовалась.

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По данным фактам проводится проверка. УГИБДД УМВД России по Псковской области призывает водителей быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.