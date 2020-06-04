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На Дамбе в Пскове столкнулись два автомобиля

Сегодня, в 7.30 в Пскове на пересечении Красноармейской набережной и улицы Юбилейной, у дома №23 водитель автомобиля «Дэу Нексия» - мужчина 1982 года рождения, при движении на запрещающий сигнал светофора в сторону улицы Мирной совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат».

За рулем автомобиля «Фольксваген» находился молодой человек 1994 года рождения, который поворачивал со стороны улицы Красноармейской на мост имени 50-летия Октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД по Псковской области.

Зафиксированы технические повреждения автомобилей, никто не пострадал.