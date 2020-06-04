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Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на улице Труда в Пскове

5 июня в 22.30 у дома №35 по улице Труда произошло столкновение двух транспортных средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД по Пскову, по предварительным данным, столкнулись автомобиль «ВАЗ 21053», которым управлял мужчина 1997 года рождения, и мотоцикл Suzuki Intruder под управлением мужчины 1992 года рождения.

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

В результате ДТП у водителя мотоцикла зафиксирован перелом ключицы слева. Он был госпитализирован в областную больницу.

Установлено, что водитель автомобиля был трезв, а результаты проб мотоциклиста направлены на исследование. По факту ДТП проводится расследование.