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Серьезные травмы получили водитель и пассажир в результате ДТП в Островском районе

5 июня, около 20.20 на 4 км дороги Решеты-Дарьино Островского района водитель автомобиля «Лада Ларгус» - мужчина 1976 года рождения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля госпитализированы.

Водитель автомобиля получил открытый перелом правого плеча и закрытый перелом правого предплечья, пассажир - мужчина 1972 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней трети правого плеча, и ушибленные раны нижней трети правого плеча, живота и подбородка.