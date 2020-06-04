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Пенсионер погиб после съезда в кювет в Плюсском районе

Мужчина погиб в результате ДТП в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 6 июня около 11.40 на 2 км дороги Большое Захонье - Волково Плюсского района водитель «Рено Логан», мужчина 1953 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель погиб на месте.

Еще одно ДТП произошло 7 июня около 2.00 на 49 км автодороги Кунья - Кресты. Молодой человек 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21140, выбрал небезопасный скоростной режим и совершил столкновение со стоящим на обочине дороги автомобилем «Опель Омега», после чего машина отскочила и сбила стоявшего около автомобиля мужчину 1990 года рождения.

В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также множественные ушибы, но госпитализирован не был.