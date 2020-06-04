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Дети пострадали в ДТП в Великих Луках и Дедовичском районе

Дети пострадали в ДТП в Великих Луках и Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Одно ДТП произошло 7 июня в 16.05 недалеко от АЗС «Сургутнефтегаз» на Октябрьском проспекте. Водитель «Санг Йонг» - женщина 1988 года рождения, не справилась с управлением и совершила наезд на здание АЗС. В результате ДТП пострадал пассажир — мальчик 2013 года рождения. Он получил ушиб грудной клетки, не госпитализирован.

6 июня около 11.00 в Дедовичском районе водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1985 года рождения, не справился с управлением автомобиля и совершил съезд в кювет с последующим опрокидываем. В результате ДТП пассажир 2006 года рождения госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.