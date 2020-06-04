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Водитель «Фольксвагена» сбила дорожный знак на Юбилейной в Пскове

Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбила дорожный знак на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 6 июня в 19.40 у дома №87 по Юбилейной.

Фото: Катя Сёмкина из группы «Жесть-по-псковски» ВКонтакте

Женщина 1961 года рождения, управляя автомобилем, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие - бордюрный камень, а затем - на дорожный знак 5.15.1 «Направление движения по полосам».

Пострадавших нет. Автомобиль получил технические повреждения.

Согласно объяснениям водителя, она выполняла правый поворот с Юбилейной на Коммунальную и не справилась с управлением.

В ГИБДД добавили, что собственник дорожного знака может самостоятельно предложить виновнику ДТП возместить причиненный ущерб либо потребовать его возмещения в судебном порядке.