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В Пскове ребенок на велосипеде врезался в легковой автомобиль

В Пскове ребенок на велосипеде врезался в легковой автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском УГИБДД, это произошло 8 июня около 12.00 на улице 23 июля у дома №5.

По предварительной информации, при движении по тротуару велосипедист 2014 года рождения, пересекая дворовую территорию, совершил наезд на стоящее транспортное средство - автомобиль «Фольксваген Поло». Водитель 1984 года рождения успел остановить машину перед столкновением.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

ДТП произошло в присутствии мамы ребенка.

В Госавтоинспекции советуют родителям внимательно выбирать место для катания на велосипеде для детей, использовать велодорожки, при их отсутствии - пешеходные переходы. Рекомендуется использовать экипировку - шлем и наколенники.