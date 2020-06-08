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Мотоциклист сбит на Октябрьском проспекте Пскова

Мотоциклист столкнулся с «Хендаем» в Пскове на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобиль получил сильные технические повреждения.

Фото из группы https://vk.com/mcz60

По информации очевидцев, «Хендай» поворачивал налево с Октябрьского проспекта на улицу Гоголя, водитель не пропустил мотоциклиста. Сообщается что мотоциклист «сильно не пострадал».

Участники ДТП мешают движению по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Некрасова в сторону Летнего сада.

Столкнувшиеся водитель «Хендая» и мотоциклист оформили происшествие по «европротоколу», сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова. Оформление европротокола возможно в случае, если в ДТП участвуют не более 2 транспортных средств, нет пострадавших, отсутствуют разногласия об обстоятельствах ДТП и повреждениях, оба участника ДТП владеют действующими полисами ОСАГО.