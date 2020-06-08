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Водитель трактора пострадал после съезда в кювет в Новоржевском районе

Водитель трактора пострадал после съезда в кювет в Новоржевском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 8 июня около 12.30 на 15 км автодороги Новоржев - Опочка водитель трактора МТЗ-80, мужчина 1959 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего ударился головой об кабину. По предварительным данным, в результате ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму.





7 июня около 16.00 на 19 км автодороги Забелье - Чурилово в Пустошкинском районе водитель «Опель Мерива», мужчина 1981 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на дерево. По предварительным данным, в результате ДТП водитель получил ушибленную рану головы, пассажир «Опеля» - мальчик 2012 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.