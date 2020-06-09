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Михаил Ефремов признал себя виновником смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил адвокат артиста.

«Изначально, еще вчера, он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — цитирует адвоката РИА Новости. По его словам, артиста могут допросить позднее.

Авария произошла вчера вечером у дома номер три на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, »скорее мычал, чем говорил» и не мог вспомнить, что произошло и кто еще находился в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в ближайшее время Михаила Ефремова доставят на допрос, где, скорее всего, следователи примут решение об избрании ему меры пресечения.