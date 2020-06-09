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ДТП со смертельным исходом произошло на трассе под Псковом. ФОТО

ДТП произошло около 7.00 9 июня на федеральной автодороге Санкт-Петербург - Невель в дерене Череха Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной информации, 47-летний водитель автомашины «Сузуки» не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В результате мужчина погиб на месте, а его 55-летний пассажир получил травмы головы и ушибы. Сейчас ему оказывают помощь в Псковской областной больнице.

По факту ДТП полиция проводит проверку.