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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автобус №11 попал в ДТП на улице Труда в Пскове

09.06.2020 19:06|ПсковКомментариев: 0

ДТП произошло на улице Труда в Пскове вечером 9 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД Пскова, в 17.27 напротив дома №47 по улице Труда, автомобиль Renault Sandero под управлением мужчины 1980 года рождения на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автобусу №11, который двигался по главной дороге. За рулем находился мужчина 1960 года рождения.

Автомобиль и автобус получили технические повреждения, пострадавших нет.

Напомним, ДТП на указанном участке дорог происходят регулярно.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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