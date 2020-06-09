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Автобус №11 попал в ДТП на улице Труда в Пскове

ДТП произошло на улице Труда в Пскове вечером 9 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД Пскова, в 17.27 напротив дома №47 по улице Труда, автомобиль Renault Sandero под управлением мужчины 1980 года рождения на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автобусу №11, который двигался по главной дороге. За рулем находился мужчина 1960 года рождения.

Автомобиль и автобус получили технические повреждения, пострадавших нет.

Напомним, ДТП на указанном участке дорог происходят регулярно.