Александр Васильев о ДТП с заслуженным артистом Ефремовым: Не должно быть поблажек для великих людей

«Не должно быть поблажек и снисхождений для заслуженных артистов и прочих великих людей», - такое мнение в своем «Инстаграме» высказал депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев, комментируя ДТП, которое накануне устроил в Москве заслуженный артист России Михаил Ефремов.
Напомним, в понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем «Jeep Grand Cherokee» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Lada». Водителя - курьера интернет-магазина - экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Позже в крови артиста были обнаружен не только алкоголь, но и следы наркотиков.
Ефремова задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Ефремову предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). По уголовному делу ему грозит до 12 лет колонии. Следствие просит избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.