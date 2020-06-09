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Гдович погиб в аварии в Гатчинском районе

Гдович погиб в аварии в Гатчинском районе, сообщает газета «Гдовская заря».

«Вчера днем (8 июня - прим. ред.) трагически оборвалась жизнь нашего земляка Андрея Иванова. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Гатчинском районе, он скончался от полученных травм. Для друзей и знакомых он был «Африкой». Дружелюбный, отзывчивый, общительный парень. Поклонник гдовского футбола, любимый муж и заботливый отец», - сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет «МК в Пскове» со ссылкой на общественный проект «Дорожный инспектор», водитель Isuzu, мужчина 1976 года рождения, около 10:25 в районе Южного полукольца неправильно выбрал дистанцию до впереди идущей «Газели», которая врезалась в Kia.

В результате ДТП водитель Isuzu погиб на месте.