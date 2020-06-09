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ВАЗ врезался в дерево в Плюсском районе, пострадали две девушки

ДТП произошло в Плюсском районе 10 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, около 2.00 на 42-м километре дороги Заполье - Ляды водитель автомобиля ВАЗ-21093 - молодой человек 2001 года рождения - без водительских прав не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пассажиры ВАЗа. Девушка 2003 года рождения получила ушиб правого бедра, а девушка 2001 года рождения - ушиб поясничного отдела позвоночника.