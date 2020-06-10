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Один человек погиб и двое ранены в результате ДТП в Печорском районе

Один человек погиб и двое ранены в результате столкновения автомобилей в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 10 июня на федеральной автодороге Псков - Старый Изборск, у деревни Тешевицы.

По предварительным данным, водитель автомобиля «БМВ» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ситроеном». В результате «БМВ» загорелась, водитель погиб. Водитель и пассажир другой машины госпитализированы с травмами. В салоне «Ситроена» находился маленький ребёнок, который не пострадал.

Сейчас на месте работают следственная группа и ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.