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Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в сентябре 2019 года на дороге Середка-Мельницы-Гридино

В Псковском районе расследуется уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в сентябре 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном отделе ОМВД России по Псковскому району, по версии следствия, 7 сентября 2019 года около 20.50 на 2-м километре автодороги «Середка-Мельницы-Гридино» на территории Псковского района водитель автомашины «ВАЗ-2105», государственный регистрационный знак «Р704ЕО60», на прямом участке дороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Ниссан Премьера», государственный регистрационный знак «Х178ЕЕ/47», находившийся на правой стороне проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля «ВАЗ-2105» причинены телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В этой связи очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Ломакину Алексею Сергеевичу, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.