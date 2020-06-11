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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения актера Ефремова

13.06.2020 14:35|ПсковКомментариев: 0

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, не приняла извинения актера Михаила Ефремова, по вине которого произошла эта авария, от денежной компенсации она откажется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи погибшего Александра Добровинского. 

Он рассказал, что связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеообращения актера. «Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты», - сказал Добровинский. 

«Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», - процитировал брата покойного Александр Добровинский. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.

Ранее артист Ефремов, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП, записал обращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, а также сообщил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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