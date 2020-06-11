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Пьяный пскович на «Ниссане» врезался в стену здания. ВИДЕО

13 июня в 4.40 утра у дома №96 по ул. Николая Васильева водитель автомобиля «Ниссан Премьера» - молодой человек 1996 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, не справился с управлением и врезался в стену здания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель не пострадал.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями, в отношение водителя авто составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

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