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Пассажир «Киа» погиб в «пьяном» ДТП в Себежском районе

Смертельное ДТП произошло 12 июня в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе регионального УМВД.

На 9 км автодороги Идрица - Сутоки в Себежском районе водитель автомобиля «Киа Сид», мужчина 1982 года рождения, находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель «Киа Сид» получил ссадины поверхности живота, нижней трети правого бедра, правого колена. Пассажир, мужчина 1966 года рождения, погиб.