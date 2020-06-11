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Водитель и пассажир ГАЗа получили травмы в ДТП в Псковском районе

Водитель и пассажир ГАЗа получили травмы в ДТП в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

14 июня около 20.40 на 2 км дороги Моглино - Ветошка в Псковском районе 21-летний водитель автомобиля ГАЗ-3221 не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель ГАЗа получил тупую травму живота, пассажир 1996 года рождения - закрытую черепно-мозговую травму, а пассажир 2001 года рождения - ушиб мягких тканей лица.

Видео из группы ВКонтакте «Жесть по-псковски»

13 июня в 16.20 у дома 5а по улице Алмазной в Пскове водитель мотоцикла «Kymco Quannon» 2001 года рождения не справился с управлением, опрокинулся на проезжую часть, затем столкнулся с УАЗом по управлением мужчины 1995 года рождения. В результате ДТП, по предварительным данным, водитель мотоцикла получил ссадину правого локтевого сустава.

13 июня в 13.10 на перекрестке улиц Дьяконова и Проектной в Великих Луках водитель «Рено Логан» - женщина 1945 года рождения, не уступила дорогу автомобилю «Киа Спортаж» под управлением мужчины 1990 года рождения.

По предварительным данным в результате ДТП водитель «Рено Логан» получила перелом ключицы слева со смещением, ушибленную рану височной части головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга,ушиб грудной клетки, водитель «Киа Спортаж» получил рваные раны, ссадину левого предплечья.