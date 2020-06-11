←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Послали В дальнее путешествие
Все ограничения движения
План Б На Инженерной
Объездная ждет ремонта
И тебя выпрямят...
Поземсклэнд Что изменится
ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 11.06.2020 14:440 Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 15.06.2020 09:450 Водитель и пассажир ГАЗа получили травмы в ДТП в Псковском районе 15.06.2020 09:280 Пассажир «Киа» погиб в «пьяном» ДТП в Себежском районе 14.06.2020 12:311 Водитель неоднократно перевернувшейся машины остался невредим в ДТП под Псковом 14.06.2020 11:413 Пьяный пскович на «Ниссане» врезался в стену здания. ВИДЕО 14.06.2020 11:070 Полиция ищет очевидцев ДТП в Псковском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель и пассажир ГАЗа получили травмы в ДТП в Псковском районе

15.06.2020 09:45|ПсковКомментариев: 0

Водитель и пассажир ГАЗа получили травмы в ДТП в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

14 июня около 20.40 на 2 км дороги Моглино - Ветошка в Псковском районе 21-летний водитель автомобиля ГАЗ-3221 не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель ГАЗа получил тупую травму живота, пассажир 1996 года рождения - закрытую черепно-мозговую травму, а пассажир 2001 года рождения - ушиб мягких тканей лица.

 

 

Видео из группы ВКонтакте «Жесть по-псковски»

13 июня в 16.20 у дома 5а по улице Алмазной в Пскове водитель мотоцикла «Kymco Quannon» 2001 года рождения не справился с управлением, опрокинулся на проезжую часть, затем столкнулся с УАЗом по управлением мужчины 1995 года рождения. В результате ДТП, по предварительным данным, водитель мотоцикла получил ссадину правого локтевого сустава.

13 июня в 13.10 на перекрестке улиц Дьяконова и Проектной в Великих Луках водитель «Рено Логан» - женщина 1945 года рождения, не уступила дорогу автомобилю «Киа Спортаж» под управлением мужчины 1990 года рождения.

По предварительным данным в результате ДТП водитель «Рено Логан» получила перелом ключицы слева со смещением, ушибленную рану височной части головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга,ушиб грудной клетки, водитель «Киа Спортаж» получил рваные раны, ссадину левого предплечья.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 7813 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
15.06.2020, 09:450 Водитель и пассажир ГАЗа получили травмы в ДТП в Псковском районе 15.06.2020, 09:280 Пассажир «Киа» погиб в «пьяном» ДТП в Себежском районе 15.06.2020, 07:001 Участок Рижского проспекта открывается для движения транспорта в центр Пскова 14.06.2020, 12:311 Водитель неоднократно перевернувшейся машины остался невредим в ДТП под Псковом
14.06.2020, 12:021 ГИБДД напоминает псковским водителям об опасности галлюцинаций из-за усталости 14.06.2020, 11:413 Пьяный пскович на «Ниссане» врезался в стену здания. ВИДЕО 14.06.2020, 11:070 Полиция ищет очевидцев ДТП в Псковском районе 13.06.2020, 21:390 Фотофакт: Попытка побега старого «Москвича»
13.06.2020, 20:011 Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Пушкиногорском районе. ФОТО 13.06.2020, 18:010 В Дновском районе обновят 4 километра дороги 13.06.2020, 17:210 Как не сбить кочующего медведя, рассказали спасатели псковичам 13.06.2020, 14:353 Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения актера Ефремова
13.06.2020, 11:300 ГИБДД призывает соблюдать правила на железнодорожных переездах в Псковской области 13.06.2020, 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 12.06.2020, 18:070 «Псковпассажиравтотранс» будет на неделю раньше получать субсидию для решения проблемы с зарплатами 12.06.2020, 12:590 Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в сентябре 2019 года на дороге Середка-Мельницы-Гридино
12.06.2020, 09:440 Фотофакт: Вечная лужа в центре Опочки 11.06.2020, 17:400 Движение на трассе Р-56 в Псковской области ограничено из-за ремонта труб 11.06.2020, 16:212 В Пскове будет закрыта дорога-дублер улицы Инженерной 11.06.2020, 15:580 Улицу Мирную в Пскове закроют для транспорта на 4 дня
11.06.2020, 15:310 До осени в микрорайоне «Кресты» отремонтируют три дворовых проезда 11.06.2020, 15:220 В Великих Луках на неделю будет закрыт участок проспекта Ленина 11.06.2020, 14:440 Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 11.06.2020, 13:263 Псковичи возмущены новой дорожной разметкой на улице Коммунальной
11.06.2020, 13:166 Можем повторить на Некрасова? 11.06.2020, 12:498 В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за «пьяные» ДТП 11.06.2020, 11:200 Пьяного псковича на «Мерседесе» остановила полиция в Гдове 11.06.2020, 11:060 В Пскове начался ремонт Гаражного проезда. ФОТО
11.06.2020, 09:380 С 15 июня перекроют участок дороги на улице Алехина в Пскове 10.06.2020, 20:190 Два участка дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвией отремонтируют в этом году 10.06.2020, 16:230 Председатель Госдумы: Надо поддержать обновление парка общественного транспорта в регионах 10.06.2020, 15:090 Два человека госпитализированы в Великих Луках после ДТП
10.06.2020, 14:351 Фотофакт: На обращение жителей улицы Маргелова о разметке ответили «двойной сплошной» 10.06.2020, 14:240 Стартовал ремонт дороги Псков – Кислово – Палкино 10.06.2020, 12:070 Один человек погиб и двое ранены в результате ДТП в Печорском районе 10.06.2020, 09:050 ВАЗ врезался в дерево в Плюсском районе, пострадали две девушки
10.06.2020, 08:350 Гдович погиб в аварии в Гатчинском районе 10.06.2020, 08:203 В Родине благоустроили двор на улице Школьной 10.06.2020, 08:091 Наркологи разъяснили новые правила медосвидетельствования водителей 09.06.2020, 23:358 Почти 1,25 млрд рублей получит «Псковпассажиравтотранс» из федерального бюджета на обновление автопарка
09.06.2020, 21:5814 Актера Ефремова за смертельное ДТП отправили под домашний арест 09.06.2020, 21:000 Михаил Ведерников поручил подготовить смету для поэтапной модернизации «Псковпассажиравтотранса» 09.06.2020, 20:185 Александр Васильев о ДТП с заслуженным артистом Ефремовым: Не должно быть поблажек для великих людей 09.06.2020, 20:002 План «Б»
09.06.2020, 19:061 Автобус №11 попал в ДТП на улице Труда в Пскове 09.06.2020, 18:171 ДТП произошло на площади Героев-десантников в Пскове 09.06.2020, 18:070 На 3,1% подорожало дизельное топливо в Псковской области за год 09.06.2020, 17:580 Пешеходные переходы на дорогах трех районов области станут безопаснее
09.06.2020, 16:000 Ремонт перекрестка Рижский проспект - Народная изменит маршрут «двойки» в Пскове 09.06.2020, 15:591 В Пскове на месте «народных троп» на Рижском проспекте появится тротуар 09.06.2020, 15:200 ДТП со смертельным исходом произошло на трассе под Псковом. ФОТО 09.06.2020, 13:068 Михаил Ефремов признал себя виновником смертельного ДТП
09.06.2020, 09:520 Четверых нетрезвых водителей остановила полиция на дорогах Псковской области 09.06.2020, 09:000 Водитель трактора пострадал после съезда в кювет в Новоржевском районе 09.06.2020, 07:284 Против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело из-за «пьяного» ДТП. ВИДЕО 08.06.2020, 21:380 В Пскове более чем на 50% исполнен контракт по ремонту тротуаров на нескольких улицах
08.06.2020, 20:210 ГИБДД напоминает, как правильно пользоваться детским автокреслом 08.06.2020, 18:220 Мотоциклист сбит на Октябрьском проспекте Пскова 08.06.2020, 16:430 «Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание автобусов с 11 июня по 14 июня 08.06.2020, 15:050 На один день в Пскове перекроют движение по улице Олега Кошевого
08.06.2020, 14:491 В Пскове ребенок на велосипеде врезался в легковой автомобиль 08.06.2020, 14:182 Сергей Федоров положительно оценил качество уборки улиц Пскова 08.06.2020, 13:210 Автобусные остановки ремонтируют на дороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе 08.06.2020, 12:040 Участок улицы Германа закрыт для движения транспорта в Пскове
08.06.2020, 11:351 Водитель «Фольксвагена» сбила дорожный знак на Юбилейной в Пскове 08.06.2020, 10:500 С 9 июня на Рижском проспекте в Пскове будут перекрыты полосы для движения в центр 08.06.2020, 10:341 В Пскове более чем на 90% выполнены работы по ремонту четырех улиц 08.06.2020, 09:560 На главу Плюсского района составили протокол из-за разбитой дороги Заянье — Шавково
08.06.2020, 09:470 В Пушкинских Горах женщина за рулем ВАЗа сбила мотоциклиста и скрылась с места ДТП 08.06.2020, 09:350 Дети пострадали в ДТП в Великих Луках и Дедовичском районе 08.06.2020, 09:110 Пенсионер погиб после съезда в кювет в Плюсском районе 07.06.2020, 22:300 Региональные власти планируют реконструкцию участка Гдовского шоссе в Псковском районе
07.06.2020, 18:124 Фотофакт: На Запсковье исчезла платная стоянка 07.06.2020, 15:578 Профком «Псковпассажиравтотранса» просит наказать «лгунов и паникеров», по вине которых предприятие несет убытки 07.06.2020, 15:371 Пьяный житель Ленобласти задержан за рулем «Оки» в Плюсском районе 07.06.2020, 13:432 Фотофакт: «Новый» тротуар на Чудской
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.