АвтоМир / Происшествия / ДТП

Жителя Опочки осудили за наезд на пешехода на нерегулируемом переходе

Житель Опочкаи приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что 27 мая 2019 года около 11 часов водитель, управляя технически исправным транспортным средством, следовал по проезжей части автодороги на улице Коммунальной города Опочка. Водитель избрал скорость, не обеспечивающую ему возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, без учета интенсивности движения и дорожных условий.

При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не предоставил преимущество в движении и не уступил дорогу пешеходу, который шел по пешеходному переходу. На переходе водитель допустил наезд на пешехода.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия, пешеходу были причинены телесные повреждения в виде: закрытого перелома левого плеча, закрытого перелома основной фаланги 3 пальца и поперечного перелома тела 3 пястной кости, которые нанесли тяжкий вред ее здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.