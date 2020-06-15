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27-летний сотрудник Пушкинского музея-заповедника погиб в ДТП

13 июня в результате ДТП трагически погиб 27-летний сотрудник Пушкинского музея-заповедника Константин Дмитриев. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

«Константин родился 3 сентября 1992 года, окончил Псковский Государственный университет, прошел срочную службу в вооруженных силах России. 11 июня 2016 года поступил на работу в Пушкинский Заповедник. Работал организатором экскурсий музея-усадьбы А. С. Пушкина «Михайловское», а с 2017 года научным сотрудником отдела массовых мероприятий. Принимал участие в разработке и проведении мероприятий Пушкинского Заповедника; занимался научной работой, проводил экскурсии по Михайловскому и получал множество положительных отзывов от посетителей музея; участвовал в выездных программах музея-заповедника в Пармском университете (Италия), в городе Елгава (Латвия). Он был увлеченным и творческим человеком, играл на гитаре, писал музыку. Впереди было множество планов и замыслов, которые оборвались так трагически. Константин был умным, добрым, отзывчивым, молодым и красивым парнем. Его любили и уважали друзья и коллеги. Он был талантлив и добивался успехов трудом. Таким и останется в нашей памяти навсегда», - рассказали в Пушкинском музее-заповеднике.

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Напомним, 13 июня года в 17:41 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Фольксваген Пассат» и «БМВ» в Пушкинских Горах на пересечении улицы Молодых Патриотов с автодорогой Новгородка-Новоржев. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» погиб, двоих пострадавших доставили в больницу города Острова.