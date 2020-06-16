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Женщина скончалась в островской больнице после наезда ВАЗа

Женщина скончалась в больнице после наезда автомобиля в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 13 июня около 12.00 на 16 км автодороги Федосино - Кахново -Тишино у деревни Тонковидово 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21013 не справился с управлением и совершил наезд на пешехода - женщину 1973 года рождения, которая двигалась по левой обочине автодороги в попутном направлении.

По предварительным данным, в результате ДТП пешеход получила различные степени тяжести травмы. 14 июня пострадавшая скончалась в островской больнице.