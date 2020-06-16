Водитель «Ауди» въехал в дерево и автобусную остановку в Пскове

ДТП с пострадавшими произошло в Пскове 15 июня. По предварительной информации в 1.35 на улице Советской Армии, 56 водитель «Ауди А6», мужчина 1977 года рождения, не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево, дорожную стойку и автобусную остановку, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском УГИБДД.
В результате ДТП в Псковскую областную больницу доставлены водитель и пассажир, находившийся на заднем сидении.
Предварительно, водитель получил ушиб грудной клетки, перелом ребер. У него имеются признаки опьянения.
Пассажир, мужчина 1985 года рождения, получил закрытый перелом ключицы. Сообщается, что у него имелись признаки опьянения.
Второй пассажир, находившийся на переднем сидении, от медицинской помощи отказался.