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Водитель «Ауди» въехал в дерево и автобусную остановку в Пскове

ДТП с пострадавшими произошло в Пскове 15 июня. По предварительной информации в 1.35 на улице Советской Армии, 56 водитель «Ауди А6», мужчина 1977 года рождения, не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево, дорожную стойку и автобусную остановку, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском УГИБДД.

В результате ДТП в Псковскую областную больницу доставлены водитель и пассажир, находившийся на заднем сидении.

Предварительно, водитель получил ушиб грудной клетки, перелом ребер. У него имеются признаки опьянения.

Пассажир, мужчина 1985 года рождения, получил закрытый перелом ключицы. Сообщается, что у него имелись признаки опьянения.

Второй пассажир, находившийся на переднем сидении, от медицинской помощи отказался.