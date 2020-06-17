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Автобус сбил подростка в Псковском районе, полиция ищет свидетелей

Водитель автобуса в Псковском районе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, следственный отдел ОМВД России по Псковскому району ищет очевидцев этого ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, дорожная авария произошла 12 марта в 14:20 на 8-м километре автодороги Псков - Изборск.

По имеющимся данным, водитель автобуса «Мерседес Бенц 0325», государственный регистрационный знак «ЕС314/50», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Очевидцев ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №27, к следователю СО ОМВД России по Псковскому району майору юстиции И. Б. Егорову, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.