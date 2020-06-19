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Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, заявил судимый актер Долинский

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой «не убивать» Михаила Ефремова.

Он отметил, что актер и так «сломлен». Долинский добавил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. По его словам, Ефремов «со своей нервной системой, почками, печенью» не перенесет заключение.

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку!... Он просто не выйдет из тюрьмы», - сказал Долинский в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости. Актер назвал аварию трагедией и выразил родственникам покойного соболезнования. При этом он заявил, что если они будут «добивать» Ефремова, то и на их руках «будет кровь».

«Пусть будет по закону, не теребите эту больную рану! Он и так уже получеловек!» - заявил актер.

Долинский добавил, что адвокатам будет сложно защищать Ефремова, так как «здесь нечего сказать, все налицо».

ДТП с участием артиста произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой умер в больнице на следующий день.

Экспертиза установила, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас артист находится под домашним арестом.