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Пассажиры двух иномарок пострадали в ДТП в Порховском районе

Пассажиры двух иномарок пострадали в ДТП, произошедшем 19 июня около 11:05 в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на 159 км автодороги Новгород - Псков водитель автомобиля «Тойота Камри» 1959 года рождения совершил столкновение с «Рено Лагуна» под управлением мужчины 1957 года рождения.

По предварительным данным, в результате ДТП пассажир «Тойота Камри» - женщина 1972 года рождения - поручила автотравму, ушиб грудной клетки, резаную рану лица, а пассажир другого автомобиля - мужчина 1958 года рождения - поручил автотравму, ушиб грудной клетки и левой кисти.

Водитель «Тойоты» был трезв.