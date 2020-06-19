В Псковском районе грузовик сбил велосипедиста

На 16 км автодороги Толбица-Мельницы Псковского района 54-летний водитель автомобиля «ГАЗ» выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на велосипедиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 19 июня, около 13:30.
По предварительным данным, велосипедист, мужчина 1989 года рождения, получил автотравму, закрытую травму груди, множественные переломы ребер, тупую травму живота, разрыв селезенки, травматический шок 2 степени. Он госпитализирован.
Водитель был трезв.
Материалы проверки направлен в следственные органы.