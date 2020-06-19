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Лосенок погиб от удара об иномарку в Гдовском районе

Поздно вечером 19 июня около деревни Добручи в результате ДТП погиб лосенок, а сбивший его Volkswagen Tiguan получил серьезные технические повреждения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в автомобиле находилась молодая семейная пара. Никто из них не пострадал.

По предварительным данным, лосенок очень резко выскочил на дорогу, поэтому у водителя не было шансов успеть среагировать. Сотрудники полиции убедились в этом, прибыв на место происшествия. В возбуждении дела об административно правонарушении отказано.

В полиции напомнили, что сейчас на дорогах очень много животных, поэтому всем участникам дорожного движения нужно быть максимально внимательными. Животных не стало больше в количественном плане на территории области, но они стали за смелее за период ограничительных мер по коронавирусу и вынужденной самоизоляции части населения.

Так, пока сотрудники полиции ехали к месту происшествия, еще два лося выскочили на дорогу. Животные успели убежать с проезжей части, поскольку их напугали проблесковые маячки и громкие звуки.