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В Гдовском районе водитель скрутил номера со своего авто и сбежал с места ДТП

После столкновения «Мерседеса» и «ВАЗ 2114» у деревни Подолешье в Гдовском районе виновник ДТП решил скрыться с места происшествия. Пока второй участник аварии вызывал сотрудников ГИБДД, он скрутил номера со своей автомашины и скрылся, чтобы избежать наказания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП, в котором никто не пострадал, произошло 19 июня. В результате проведенной сегодня, 20 июня, оперативно-розыскной работы личность водителя установлена. На него составлено два протокола – за оставление места ДТП и совершение ДТП.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.