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Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе. ФОТО

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

20 июня около 17.45 на 3 км автодороги «Псков - Родина» Псковского района произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

При выезде со второстепенной дороги водитель автомобиля «Тойота-Королла», женщина 1977 года рождения, не уступила дорогу двигающейся по главной дороге автомобилю «Хендай-Грета» под управлением 39-летнего мужчины.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Хендай Грета» - женщина 1987 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также мальчик 2009 года рождения, который получил ушибленную рану волосистой части головы.

На момент проверки водители находились в трезвом состоянии.