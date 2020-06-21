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Пьяный водитель мотовездехода опрокинулся на Юбилейной в Пскове

Мотовездеход опрокинулся на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении ГИБДД, это произошло 21 июня в 2.00 возле дома №7 по улице Комдива Кирсанова.

Водитель мотовездехода «Сузуки», мужчина 1965 года, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие - бордюрный камень и опрокинулся на проезжую часть.

У мужчины выявлены телесные повреждения: закрытый перелом лучевой кости. Он доставлен в Псковскую областную больницу, после отпущен домой.

У водителя установлено состояние опьянения (0,27 мг/л). Ему грозит административная ответственность за управление транспортом в нетрезвом виде, а также за управление без необходимой категории. Водительское удостоверение у мужчины есть, но прав на управление мотовездеходом у него нет.

Фотографии предоставлены ГИБДД Пскова