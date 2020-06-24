АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два водителя пострадали в результате ДТП в Великих Луках

23 июня около 14.30 у дома 4 по улице Гоголя города Великие Луки произошло ДТП с участием двух автомобилей. 30-летний водитель машины «Опель Корса» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с машиной марки «Киа Серато» под управлением мужчины 1985 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель «Опеля» получил сотрясение головного мозга, а водитель «Киа» получил ушиб правой голени, ушиб предплечья и теменной области.

Оба водителя были трезвы.