АвтоМир / Происшествия / ДТП

Ребенок пострадал в ДТП на Коммунальной в Пскове, полиция ищет свидетелей

Автомобилист сбил ребенка на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении ГИБДД, наезд произошел около 13.00 у дома №57-а.

Неустановленная легковая автомашина совершила наезд на девочку 2008 года рождения. Она шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. У ребенка выявлен ушиб локтевого сустава. Пострадавшую осмотрели специалисты в областной больнице, в настоящее время она отпущена с места происшествия.

Автомобиль ехал от «Империала» к улице Западной. Девочка переходила дорогу от рынка «Нива» в сторону почты.

Полиция устанавливает личность водителя и просит откликнуться свидетелей происшествия. В госномере автомобиля могут присутствовать буквы Н и У, регион 60. Возможно, за рулем находился молодой человек и пассажир, женщина. Свидетелей просят позвонить в полицию по телефонам в Пскове 29-25-82 и 29-25-83.