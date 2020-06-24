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Жесткое ДТП с участием лося попало на видео

Водитель «Форда» на дороге между Заплюсьем и Городцом сбил выскочившего на проезжую часть лося. Видео инцидента и фото с места происшествия опубликовал его очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте.

По словам автора поста, ДТП произошло 22 июня. Трасса была свободной, а животное выскочило на дорогу неожиданно.

«После удара лось оказался в кювете, попытался подняться, но там и лег без признаков жизни. В начале видео виден знак по теме, с зоной действия 3,5 км, выход лося со 2 минуты 20 секунды, между этими событиями 5 километровых столбов. Кенгурятник на авто задачу выполнил, но машине потребуется серьезный ремонт, а водителю восстановление нервов», - написал очевидец.

Он также уточнил, что водитель не пострадал.

В комментариях пользователи не поверили, что водитель ехал неторопливо, как заявил автор сообщения. Некоторые предположили, что речь шла о движении со скоростью свыше 100 км/час.

На видео также видно, что водитель «Форда», пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовой автомобиль. К счастью, грузовик был достаточно далеко.



Фото и видео: Михаил Богданов, «Жесть по-псковски», ВКонтакте