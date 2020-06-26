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Установлен наехавший на ребенка в Пскове водитель. ВИДЕО

В Пскове установлен водитель, наехавший на ребенка на улице Коммунальной, у рынка «Нива». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД города, в течение нескольких часов после ДТП при проведении розыскных мероприятий установлена личность водителя, это молодой человек 2001 года рождения. Он управлял автомашиной «Хендай Элантра».

25 июня в 13.00 водитель совершил наезд на девочку 2008 года рождения. Она шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора у дома №57-а по Коммунальной. У ребенка выявлен ушиб локтевого сустава. Пострадавшую осмотрели в областной больнице, после отпустили.

В отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.12 часть 1 КоАП РФ (за проезд на запрещающий сигнал светофора) и по статье 12.27 часть 1 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Водитель рассказал, что не заметил девочку. После наезда он остановился, выяснил, что ребенок не пострадал и после этого уехал. Поскольку в его действиях не было умысла скрыться с места происшествия, к нему применена часть 1 статьи 12.27, предполагающая только денежный штраф.

В УГИБДД Пскова уточнили, что в подобных случаях нужно руководствоваться требованиями правил дорожного движения, пункт 2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан: принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.

В экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и вернуться на место происшествия.