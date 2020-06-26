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Дважды за сутки столкнулись автомобили на одном из перекрестков Пскова

Два ДТП с техническими повреждениями произошли в Пскове на одном месте, на пересечении улиц Советской и Некрасова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД Пскова, две автомашины столкнулись 25 июня 22.30 у дома №39 по Советской.

Водитель автомобиля «Мазда 6», мужчина 1996 года рождения, нарушил очередность проезда перекрестка и совершил столкновение с «Дэу Нексией» под управлением мужчины 2000 года рождения. Никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения.

Утром 25 июня на этом же перекрестке столкнулись «Мазда» и «Шевроле». Пострадавших не было. По информации ГИБДД, водители самостоятельно оформили происшествие «европротоколом».