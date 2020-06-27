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Полиция продолжает поиски свидетелей наезда «Мерседеса» на ребенка на дороге Псков - Рига

Полиция продолжает поиски свидетелей наезда автобуса на несовершеннолетнего пешехода в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в производстве следственного отдела ОМВД России по Псковскому району находится материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 марта 2020 года в 14.20 на 8-ом километре автодороги «Псков-Изборск», проходящей по территории Псковского района.

Водитель автобуса «Мерседес Бенц 0325», государственный регистрационный знак «ЕС314/50», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Очевидцев этого ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району майору юстиции И.Б.Егорову, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.