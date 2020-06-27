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В Великих Луках девушка за рулем «Лексуса» совершила ДТП, пострадал ребенок

Девочка 2017 года рождения пострадала в результате ДТП, которое произошло в 13.20 28 июня у дома №79 по Октябрьскому проспекту в городе Великие Луки. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Водитель автомобиля «Лексус RX 330», 23-летняя девушка, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 28-летней женщины. В последней машине находился ребенок.

На момент проверки оба водителя были трезвы, уточнили в ведомстве.

Около 23.00 27 июня на 1-м км дороги Белорусский - деревня Вашки Пыталовского района 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. По предварительным данным, пассажир - 16-летняя девушка - получила ушиб позвоночника грудного отдела.