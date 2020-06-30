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Три автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ФОТО

Три автомобиля стали участниками столкновения на Октябрьской площади в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД города, ДТП произошло 1 июля в 14.20 у дома №20 по улице Советской.

По уточненной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1997 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ауди 80» под управлением мужчины 1999 года рождения. «Ауди» совершил столкновение с «Мицубиси Паджеро» под управлением мужчины 1964 года рождения.

Никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения.

Прислоненный к «Мицубиси» велосипед (на фото) не упоминается в информации ГИБДД с места происшествии.