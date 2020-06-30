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Житель Пустошкинского района попал в ДТП на угнанном автомобиле

В Пустошкинском районе полиция по «горячим следам» установила подозреваемого в угоне автомобиля и хищении имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в ночь на 1 июля от дома в деревне Костьково неизвестный угнал автомашину УАЗ. Сотрудники отделения полиции по Пустошкинскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель деревни Костьково 2001 года рождения.

По имеющимся данным, этот молодой человек на угнанной машине совершил ДТП в Новосокольническом районе. С места происшествия скрылся, а затем у деревни Фомино Пустошкинского района не справился с управлением и съехал в кювет. УАЗ бросил и ушел. Выяснилось, что автомобиль он угнал у своего соседа. Возбуждено уголовное дело.

Более того, фигурант подозревается еще и краже имущества, совершенной ранее из дома того же соседа в деревне Костьково. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.