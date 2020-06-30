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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове

02.07.2020 18:09|ПсковКомментариев: 0

Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове. В ближайшее время может быть затруднено движение в сторону площади Ленина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Машины получили технические подтверждения, пострадавших нет. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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