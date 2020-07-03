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«Киа» врезалась в фургон на улице Поземского в Пскове

«Киа» врезалась в фургон на улице Поземского в Пскове

«Киа» врезалась в фургон на улице Поземского в Пскове

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«Киа» врезалась в фургон на улице Поземского в Пскове

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«Киа» врезалась в фургон на улице Леона Поземского, 110 в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, занята одна из полос при движении со стороны улицы Алмазной в сторону улицы Чудской.