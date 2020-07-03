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«Киа» врезалась в фургон на улице Поземского в Пскове

Михаила Ефремов неожиданно заявил о своей невиновности в смертельном ДТП

Три автомашины столкнулись на Красноармейской набережной в Пскове

КАМАЗ и «Мазда» столкнулись на улице Поземского в Пскове. ФОТО

«Киа» врезалась в фургон на улице Поземского в Пскове

Автомобиль «Мицубиси Паджеро» въехал в маршрутку на Рижском проспекте в Пскове