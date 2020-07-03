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Михаила Ефремов неожиданно заявил о своей невиновности в смертельном ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля.

«Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – объяснил представитель защиты изданию «Москва 24».

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался.

Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, «скорее мычал, чем говорил» и не мог вспомнить, что произошло, однако, как сообщал адвокат Виталий Чернышев, артист «свою причастность не отрицал».

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если «ее примут». Он говорил, что готов честно понести наказание, и назвал содеянное «непростительным». Однако представитель Захаровых сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.

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Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.