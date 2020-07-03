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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Семилетний велосипедист попал под колеса «Мерседеса» в Псковском районе. ФОТО

05.07.2020 11:40|ПсковКомментариев: 0

Два велосипедиста пострадали в ДТП в Псковской области за минувшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

4 июля в 23.27 у дома №14 по улице Юбилейной в Пскове водитель «Лады Гранты», мужчина 1984 года рождения, при съезде на прилегающую территорию дороги совершил наезд на велосипедиста - мужчину 1984 года рождения. В результате ДТП пострадал велосипедист - госпитализирован с травмами головы, лица, ранами лица и шеи. Оба участника ДТП были трезвы, добавили в ведомстве.

А около 16.20 на 9-м км дороги Псков - Муровицы в Псковском районе наезд на велосипедиста 2013 года рождения совершила женщина 1977 года рождения, управлявшая «Мерседесом». Велосипедист переезжал проезжую часть дороги, выехал из-за стоящего транспорта. В итоге он госпитализирован с травмами головы, несколькими переломами конечностей. Водитель была трезва.

По данным фактам проводится проверка. УГИБДД УМВД России по Псковской области в связи с участившимися случаями наездов на велосипедистов еще раз просит всех участников дорожного движения быть внимательными при управлении транспортом, строго соблюдать ПДД и быть взаимовежливыми на дороге. Водителям стоит неукоснительно соблюдать скоростной режим, а велосипедистам пересекать проезжую часть по пешеходному переходу обязательно спешиваясь со своего двухколесного транспортного средства

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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