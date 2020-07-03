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В Опочецком районе «Лада Гранта» столкнулась с «Шевроле» при выезде на «встречку»

5 июля в 13.34 у деревни Шагино Опочецкого района водитель автомобиля «Лада Гранта», молодой человек 1992 года рождения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Шевроле Авео» под управлением мужчины 1958 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель «Авео» не госпитализирован, но получил рваную рану колена, а пассажирка «Гранты» 1994 года рождения госпитализирована с ушибами и переломом ноги.

Оба водителя были трезвы в момент столкновения, по данному факту проводится проверка.